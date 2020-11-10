Ahmet Çakar: 'Başakşehir kadrosu, Fenerbahçe'den iyi'

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de toparlanma sürecine girdi.



Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, takımın kadro kalitesine inandığını ve ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını ifade etti.



Bu şekilde düşünen sadece Okan Buruk değil... Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar da Başakşehir'in Fenerbahçe'den daha yüksek bir kadro kalitesine sahip olduğunu ve şampiyonluğun da en güçlü adaylarından olduğunu belirtti.



KORKUNÇ BİR KADRO KALİTESİ VAR



"Başakşehir şampiyonluğun en az F.Bahçe kadar favorisidir. Korkunç bir kadro kalitesi var. F.Bahçe'den bile iyi olduğu iddia edilebilir. Chadli gibi bir oyuncu sahalara döndü. İki asist yaptı ve Başakşehir kazandı. İlk 4 maçında kötü sonuçlar alan Başakşehir, ufak ufak tepeye yerleşti ve bakın göreceksiniz ya şampiyon olacaklar ya da ikinci. Bu iddiamda da çok eminim."





