Ahmet Bulut'tan Pjanic ve yeni transfer sözleri

Son olarak Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferinde başrol oynayan isimlerden menajer Ahmet Bulut, A Spor'a konuştu.



Ahmet Bulut Pjanic'in Beşiktaş teklifini duyduğunda düşünmeden kabul ettiğini belirterek bir futbolcunun Türkiye'den yurtdışına transfer olacağını belirtti.



"HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ"



"Her şey bugün hızlı bir şekilde oldu. Öğleden beri 10-12 saat telefon trafiğiyle hızlı şekilde bitirebildik. Pjanic hiç düşünmeden tamam dedi. Şampiyonluk oynamak için İstanbul'u da bildiği için olumlu baktı."



"Başkanımızın önderliğinde bu transferi gerçekleştirdik. Emre Kocadağ ve Ceyhun bey de aynı şekilde. Pazarlığı yaptık, istediğimiz noktaya Beşiktaş rakamı çekti, kabul etti ve sonra anlaşmayı yaptık."



"BİR FUTBOLCUMUZ YURTDIŞINA GİDİYOR"



"Başka bir futbolcumuz yakında yurtdışına transfer olacak. 10 gün içinde başkanımız onu açıklar."



