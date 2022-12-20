Adnan Polat: 'G.Saray ile F.Bahçe düşman değil'

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sporun Enleri" ödül töreni düzenlendi.



Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen törende Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.



Adnan Polat, "Bu ödül beni çok gururlandırdı. Gönül vermiş olduğum kulübüme elimden gelmiş olduğum kadarıyla hizmet ettim. Fenerbahçe başkanıyla ahbaplık ettim diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki. Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak." dedi.



Adnan Polat, ayrıca Türk futbol hakemliğinde kariyer ödülüne layık görülen Cüneyt Çakır'a ödülünü takdim etti.





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