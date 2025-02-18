Adnan Polat açıkladı: "Galatasaray'a 300 milyon dolar"

Galatasaray'da Florya Projesi'nden sorumlu eski başkan Adnan Polat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adnan Polat açıkladı: 'Galatasaray'a 300 milyon dolar'
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18 Şubat 2025 23:16
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Ajans 1905'e konuştu.

Sarı-kırmızılıların Florya Projesi'nden sorumlu olan Polat, bu projeden kulübe en az 300 milyon dolar geleceğini söyledi.

Adnan Polat, "Florya Projesi'nde inşaat gelecek sene fiziki olarak başlar. Bu projeden en kötü ihtimalle Galatasaray'a 300 milyon Dolar geleceğini düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'ın zirvede yer alması ve şampiyonluk için konuşan Adnan Polat, "5 tane büyük yıldız yaptıracağım. Dronelarla bu 5 yıldızı stadımızın ortasından kaldıracağız, bunlarla Kadıköy üzerinden ve Beşiktaş üzerinden bir tur attıktan sonra 700 bin kişilik bir miting alanı var, orada şampiyonluk kutlayacağız, yıldızları oraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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