Adil Gevrek: 'Sergen hocanın gitmesi hataydı'

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, yeniden iyi yerlere gelmek ve camialarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.



Malatya'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gevrek, takımın son durumunu değerlendirdi.



Takımı iyi noktalara taşımaya gayret göstereceklerini aktaran Gevrek, şunları kaydetti:



"Görevimizin başındayız. Yeniden iyi yerlere gelmek, camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece bu sene için söylemiyorum, bir grup tarafından 6 senedir her fırsatta istifam istendi. Gerçekten Malatyaspor taraftarı benim istifa etmemi istiyor ve istifa etmem Malatya'nın menfaatineyse bir dakika durmam. Birkaç kişi istedi diye de bu olmaz. Bazen protestolar da istifaya çağırmak da haktır. Zaman zaman maçlarda protestolar olur. Bizim hiçbir zaman taraftara kırgınlığımız olmadı. Çünkü taraftar oraya geliyor, bu onların hakkıdır. Yeter ki hakaret olmasın. UEFA'ya giderken de protesto edildik. 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarken de istifam istendi. Malatya'nın menfaati için gelip bu görevi bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun gelsin. Ama bunun bir kuralı var."



Süper Lig'de de ilk yarıyı 24 puanla tamamladıklarını, ikinci yarıda ise düşüş yaşadıklarını hatırlatan Gevrek, "Futbol camiası olarak da kimsenin beklemediği bir şeydi. Hiçbirimizin beklemediği bir durumdu. Tabi bunların mutlaka etkenleri vardır. Hatalarımız ve eksiklerimiz var. Nasıl ki yaptığımız doğruları söylüyorsak, nasıl ki yaptığımız doğrularla bir yerlere geldiysek, yapmış olduğumuz hatalarla da mutlaka sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.



- "Sergen hocanın gitmesi bir hataydı"



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan gitmesini hata olarak değerlendiren Gevrek, şunları belirtti:



"Belki kimse söylemez ama ben söyleyeyim, aslında Sergen hocanın gitmesi bir hataydı. Birçok kişi kötü gidişatın nedeni için futbolcu, şu, bu diyor. Bazı futbolcular elimizde olmayan nedenlerden dolayı gittiği için söylüyorum. Fakat Sergen hoca yönetim tarafından alınan kararla gitti. Samimi bir şekilde söylemeliyim ki, bence bir hataydı. Bizim bu hatalarımızdan mutlaka ders çıkarmamız lazım. Sadece o değil çok hatalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.



- "Eksiklerimizle hatalarımızla bir olmamız lazım"



Ligin ikinci yarısında taraftarın üzüntüsünü gördüğünü ve herkesin takımın durumuna üzüldüğünü ifade eden Gevrek, şu görüşleri paylaştı:



"Ben taraftarların, kamuoyunun, herkesin yüzünde o üzüntüyü gördüm, hepimiz üzüldük. Özellikle de bundan dolayı hem taraftarlarımızdan hem de camiamızdan şahsım ve yönetim kurulum adına özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Bugüne kadar hep sevinçler yaşattık ama gerçekten düştükten sonraki 5 gün içerisinde ciddi üzüntü yaşattığımızı biliyoruz. Ben her zaman her işte hatanın yüzde 95'ini kendimde ararım. Eksiklerimizle hatalarımızla bir olmamız lazım. Yönetim olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İyisiyle kötüsüyle yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz, doğrularımız var. Bu bizim buradaki yönetimsel olarak sorumluluğumuz ama Malatya taraftarının, camiasının da sorumluluğu var. Nasıl ki o düştüğü zaman hepimiz hep birlikte üzüldüysek, nasıl çıktığımızda sevindiysek, herkesin mutlaka bir sorumluluğu var."