Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0'lık skorla Adanaspor kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Eren Karadağ ve 74. dakikada Youssef Ait Bennasser kaydetti.



Öte yandan Adanaspor'da Efe Tatlı, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Adanaspor, ligde 6 haftalık aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 37'ye yükseltti. Manisa FK ise ligde 4 hafta sonra mağlup oldu ve 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ankaragücü ile kendi sahasında karşılaşacak.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Özcan Sultanoğlu



Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser, Tetteh (Dk. 80 Ciss), Donkor, Evren Korkmaz, Kadir Keleş (Dk. 21 Efe Tatlı), Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 46 Eren Karadağ), Fıratcan Üzüm (Dk. 90+2 Harun Kaya)



Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Hakan Barış (Dk. 70 Sousa), Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 59 Özgür Çek), Muhammet Taha Şahin, Ozegovic, Bedirhan Altunbaş (Dk. 60 Anıl Koç), Erhan Çelenk (Dk. 70 Okan Eken)



Goller: Dk. 47 Eren Karadağ, Dk. 74 Bennasser (Adanaspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+3 Efe Tatlı (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 22 Evren Korkmaz, Dk. 24 Celil Yüksel, Dk. 24 İsmail Erdoğan, Dk. 59 Donkor (Adanaspor), Dk. 59 Diallo, Dk. 73 Gakpa (Manisa FK)





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