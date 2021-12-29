Adana Demirspor zorlandı ama turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor zorlandı ama turladı!
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29 Aralık 2021 18:54
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Akintola, 67. dakikada Samet Akaydin ve 89. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydederken Ankaraspor'un gollerini 14. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 30. dakikada Recep Yemişçi kaydetti.

Adana Demirspor'da, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün, maçı 3 asistle tamamladı.

Adana Demirspor aldığı bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.


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