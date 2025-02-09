Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi
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09 Şubat 2025 19:32
Son güncelleme 09 Şubat 2025 19:41
Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Adana Demirspor'un içeri girmesinin ardından hakemler de soyunma odasına gitti. 

Galatasaray'da Victor Osimhen, taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlere gitti.

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