Adana Demirspor'da gündem Montella!

Avrupa hedefine doğru koşar adım ilerleyen Mavi Şimşekler'de sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Vincenzo Montella ile sezon sonu gelmeden masaya oturulacak. Güney ekibi, İtalyan teknik adamla 3 yıllık kontrat yapmak istiyor.



Adana Demirspor, sezonun flaş takımı olmaya devam ederken, Avrupa hedefi de iyice yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tam 27 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Güney ekibinde takımın hem Süper Lig'de kalıcı olmasında hem de üst sıralara oynamasında başrolü üstelen teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Lacivert Mavililer, deneyimli teknik adamın kontratını yenilemek adına ligin sonunu beklemeyecek. Adana Demirspor Yönetimi hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan çok sayıda teklif aldığı bilinen Montella'ya yeni mukavele sunacak. Şimşekler, hocasıyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor. Başkan Murat Sancak'ın kısa süre içerisinde Montella ile masaya oturarak konuya resmiyet kazandıracağı gelen haberler arasında.



Önce kontratlar sonra transfer



Yeni sezon planlamalarına da başlayan Adana Demirspor'un, Montella'dan gelecek rapor doğrultusunda ilk olarak kontratı bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalara başlayacağı ifade edilirken ardından ise yeni transferle konusunda adımlar atılacak.





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