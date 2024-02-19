Adam Buksa'dan, 3 büyükler için flaş açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa; ülkesinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİRİM"
Polonya'da canlı yayında bir gazeteci Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Adam Buksa'ya "İstanbul takımlarında oynamak ister misin?" diye sordu.
27 yaşındaki futbolcu ise, "İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmekten mutluluk duyarım" diye yanıt verdi.
4.5 MİLYON OPSİYONU VAR
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten kiralanan Adam Buksa'nın satın alma opsiyonu da Antalyaspor'da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında New England'dan Lens'e 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Buksa için Kırmızı-Beyazlıların 4.5 milyon Euro ödemesi halinde bonservisini eline alabilecek.
Lens'ten yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Adam Buksa'nın bu maaşının tamamı da Antalyaspor tarafından ödenmiyor. Kırmızı-Beyazlıların kasasından yaklaşık 550 bin Euro çıkarken, geri kalanı ise Fransız ekibi tarafından ödeniyor.
Bu sezon Antalyaspro'la 23 maça çıkan Adam Buksa, 12 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİRİM"
Polonya'da canlı yayında bir gazeteci Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Adam Buksa'ya "İstanbul takımlarında oynamak ister misin?" diye sordu.
27 yaşındaki futbolcu ise, "İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmekten mutluluk duyarım" diye yanıt verdi.
4.5 MİLYON OPSİYONU VAR
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten kiralanan Adam Buksa'nın satın alma opsiyonu da Antalyaspor'da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında New England'dan Lens'e 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Buksa için Kırmızı-Beyazlıların 4.5 milyon Euro ödemesi halinde bonservisini eline alabilecek.
Lens'ten yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Adam Buksa'nın bu maaşının tamamı da Antalyaspor tarafından ödenmiyor. Kırmızı-Beyazlıların kasasından yaklaşık 550 bin Euro çıkarken, geri kalanı ise Fransız ekibi tarafından ödeniyor.
Bu sezon Antalyaspro'la 23 maça çıkan Adam Buksa, 12 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU