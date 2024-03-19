Adalet Bakanı açıkladı: 'Futbolculara soruşturma yok'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, şu ana kadar 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi ve 12 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Bakan Yılmaz Tunç, futbolculara yönelik bir soruşturma olmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil, hiç hoş değil. Spor, kardeşliktir, barıştır. Dostluğa vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 var, bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, esnasında, sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakaları gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde, maçtan sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar, sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimliği tespit edilenlerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor." dedi.
"FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YOK"
Bakan Tunç, açıklamalarına, "Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldıranların 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolculara yönelik bir soruşturma bulunmamakta" diye devam etti.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin açıklamasına da değinen Adalet Bakanı Tunç, "Orada bir yanlış anlama söz konusu, Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki bir takım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.
Bakan Tunç, şu ana kadar 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi ve 12 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Bakan Yılmaz Tunç, futbolculara yönelik bir soruşturma olmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil, hiç hoş değil. Spor, kardeşliktir, barıştır. Dostluğa vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 var, bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, esnasında, sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakaları gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde, maçtan sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar, sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimliği tespit edilenlerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor." dedi.
"FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YOK"
Bakan Tunç, açıklamalarına, "Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldıranların 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolculara yönelik bir soruşturma bulunmamakta" diye devam etti.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin açıklamasına da değinen Adalet Bakanı Tunç, "Orada bir yanlış anlama söz konusu, Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki bir takım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.