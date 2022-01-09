Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, FA Cup 3. Turu'nda Cenk Tosun'un formasını giydiği Premier Lig temsilcisi Everton ile karşılaştı. Hull City ilk dakikada attığı golle öne geçti ama mücadelede normal süre 2-2 bitti. Uzatmada bir gol bulan Everton, 3-2'lik skorla tur atladı.



Hull City'nin gollerini 1. dakikada Tyler Smith ve 71. dakikada Ryan Longman kaydetti. Everton'ın golleri 21. dakikada Demarai Gray, 31. dakikada Andre Gomes ve 99. dakikada Andros Townsend'den geldi.



Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 117. dakikada Salomon Rondon'un yerine oyuna girdi.



Acun Ilıcalı karşılaşmayı tribünden izledi. Maç öncesinde ve maç sırasında Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'ya yönelik tezahüratlarda bulundu. Ayrıca tribündeki bazı taraftarlar, Türk bayrağı açtı.





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