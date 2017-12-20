'Acı Tatlı Ekşi' sinema filminde başrol; ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek'e

Senaryosunu Buğra Gülsoy'un yazdığı, yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği ve başrollerini de Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı "Acı Tatlı Ekşi" adlı filmin galası dün akşam Kanyon AVM'de yapıldı.Ünlülerin akın ettiği galanın çok özel bir konuğu vardı; İsmail Gökçek. ALS Derneği Başkanı olarak eşi Adalet Gökçek ile birlikte galaya katılan İsmail Gökçek'e filmin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy tarafından yakın ilgi gösterildi.Filmin galasında duygusal anlar yaşayan ve hastalığının ilk yıllarında yaşadığı anlara giden İsmail Gökçek, gözyaşlarına hakim olamadı.Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu'ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır; ALS.