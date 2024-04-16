Abel Xavier'den Galatasaray uyarısı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi attı. Sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Abel Xavier, oynanan maçı Fanatik'e değerlendirdi.
İŞTE ABEL XAVİER'İN DEĞERLENDİRMELERİ:
"Türkiye'de iki büyük takım arasında geçen harika bir yarış var ve bu benim gibi yolu Türkiye'den geçen eski futbolcular kadar Avrupa'nın da dikkatini çeken bir rekabet. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın her maçına kazanma zorunluluğu çıkması ise heyecan dozunu, gerilimi ve nabızları yükseltiyor. Alanyaspor'un bu sezon birkaç maçını izleme fırsatım oldu. Hızlı ve tehditkar bir takım. Galatasaray'ın kazanma zorunluluğu da onların boşluklar bulabilmesini ve karşılaşmadaki aksiyonların artmasını sağladı. Bu arada ev sahibi takımın alanları da çok iyi kullandığına dikkat çekmek gerek. Özellikle top Galatasaray'dayken rakibine akan oyunda üretkenlik fırsatı tanımadıkları bir ilk yarı sergilediler. Buna rağmen yine sahanın en yaşlı isimlerinden biri olsa da Mertens'in arzusu ve direkten dönen bir topu var."
"BU KADAR BAĞIMLI OLMAMALI"
"İkinci yarı, ilk yarıya göre çok dağınık başladı. Alanyaspor ilk yarıda en iyi yaptığı şey olan alan parselasyonunu unutmuş gibiydi. Okan Buruk'un takımı ise akşama kadar yiyecek hiçbir şey bulamamış bir Aslan gibi avına saldırıyordu. Fikstürde en zor maçlardan biri olarak duran Alanya deplasmanını çözmek yıldız oyuncuların yıldızlaşmasıyla gerçekleşti. Barış'ın soldan iki kez, Ziyech'in sağdan olmak üzere harika goller zaferi getirdi. Elbette kazanmak çok ama çok değerli. Galatasaray önemli bir virajı mükemmel oynamasa da döndü. Ancak kalan maçlar için çıkarılması gereken dersleri unutmamak gerek. Galatasaray gibi özel takımların bireysel yeteneklerin öne çıkmasına bu kadar bağımlı olmaması gerek."
İŞTE ABEL XAVİER'İN DEĞERLENDİRMELERİ:
"Türkiye'de iki büyük takım arasında geçen harika bir yarış var ve bu benim gibi yolu Türkiye'den geçen eski futbolcular kadar Avrupa'nın da dikkatini çeken bir rekabet. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın her maçına kazanma zorunluluğu çıkması ise heyecan dozunu, gerilimi ve nabızları yükseltiyor. Alanyaspor'un bu sezon birkaç maçını izleme fırsatım oldu. Hızlı ve tehditkar bir takım. Galatasaray'ın kazanma zorunluluğu da onların boşluklar bulabilmesini ve karşılaşmadaki aksiyonların artmasını sağladı. Bu arada ev sahibi takımın alanları da çok iyi kullandığına dikkat çekmek gerek. Özellikle top Galatasaray'dayken rakibine akan oyunda üretkenlik fırsatı tanımadıkları bir ilk yarı sergilediler. Buna rağmen yine sahanın en yaşlı isimlerinden biri olsa da Mertens'in arzusu ve direkten dönen bir topu var."
"BU KADAR BAĞIMLI OLMAMALI"
"İkinci yarı, ilk yarıya göre çok dağınık başladı. Alanyaspor ilk yarıda en iyi yaptığı şey olan alan parselasyonunu unutmuş gibiydi. Okan Buruk'un takımı ise akşama kadar yiyecek hiçbir şey bulamamış bir Aslan gibi avına saldırıyordu. Fikstürde en zor maçlardan biri olarak duran Alanya deplasmanını çözmek yıldız oyuncuların yıldızlaşmasıyla gerçekleşti. Barış'ın soldan iki kez, Ziyech'in sağdan olmak üzere harika goller zaferi getirdi. Elbette kazanmak çok ama çok değerli. Galatasaray önemli bir virajı mükemmel oynamasa da döndü. Ancak kalan maçlar için çıkarılması gereken dersleri unutmamak gerek. Galatasaray gibi özel takımların bireysel yeteneklerin öne çıkmasına bu kadar bağımlı olmaması gerek."