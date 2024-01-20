Abdürrahim Albayrak: 'Dursun Özbek cebinden ödüyor!'

'Erden Timur

, en zor zamanlarda bize yardımcı olmuştu. Emre Akbaba'yı alırken bir sponsorluk yüklemiştim ona, Falcao'yu alırken yine bir sponsorluk yapmıştı. Daire vererek zor zamanlarda Galatasaray'a yardımcı olmuştu.'



"PRANDELLI'Yİ BEN GÖNDERDİM"



'Cesare Prandelli bana tüm takımı değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de Prandelli 'yi değiştirdim. Sonra o kadro ve Hamza hoca ile şampiyon olduk.'



"MUSTAFA CENGİZ'E KİMSE TEŞEKKÜR ETMEDİ"



'Mustafa Cengiz ameliyattan çıkıp bana 'Ödemeleri yaptın mı?' diye soruyordu. Çıkıp bir kere teşekkür etmediler. Galatasaray'da hiç kimse görevden kaçamaz özellikle başkan arıyorsa hiç kaçamaz."



"BURAK YILMAZ'I KAÇIRDIM"



'Biz Burak Yılmaz'ı, Trabzonspor'dan almak istedik ancak o dönemin başkanı bize satmak istemedi. Selçuk İnan yanıma gelip 'Burak Yılmaz'ı almalıyız benim maaşımdan kesilsin' dedi. Biz de gidip Burak Yılmaz'ı alıp geldik. Burak Yılmaz'ı, Spartak Moskova'nın kampından kaçırdım.'



"FALCAO'NUN GELMESİ MUCİZE"



'Radamel Falcao'yu, Türkiye'ye getirmek bir mucizeydi. Hatta kendisi Covid döneminde maaşında indirim yapan isimlerdendi. Ünal Aysal bana 'Onu almadan gelmeyeceksin' demişti.'

