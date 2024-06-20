Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı
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20 Haziran 2024 19:53
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 49 kiloda 175 kiloluk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te organize edilen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda 175 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcu ve kulübü ile antrenörlerini başarısından dolayı tebrik etti.

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