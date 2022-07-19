Abdullah Avcı kupayla başlamak istiyor

4 Temmuz'da Slovenya'da ilk etap kampı başlayan Trabzonspor, iznin ardından 20 Temmuz Çarşamba günü Avusturya etabına start verecek. Bordo-Mavililer, 30 Temmuz'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa Finali için direkt İstanbul'a geçecek.



Karadeniz ekibi, 5 Ağustos'ta başlayacak ligin ilk haftasında da yine İstanbul'da İstanbulspor'la maça çıkacak... "Geçtiğimiz sezonu şampiyon bitirdik, yeni sezonu da kupayla açalım" diyen Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynayacakları finalin ardından Trabzon'a döneceklerini söyledi.



Başarılı teknik adam, "Evimize kupayla gelmek istiyoruz. Trabzonspor her yerde zirveyi hedeflemiştir, yine öyle olacak" dedi. 'Çok yoğun olacak' Özellikle kasım ayına kadar kendilerini inanılmaz bir periyodun beklediğini vurgulayan Avcı, "Kampı iyi geçirmek çok önemli. 3 kulvarda fikstür yoğun olacak. Kadrodaki her oyuncumuzu maksimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önce Süper Kupa, ardından lig ve Şampiyonlar Ligi Play-Off'u... Adım adım gideceğiz" ifadelerini kullandı.





