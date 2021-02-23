Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi ezberletecek

Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini bekliyor. Bordo-Mavililer hem ezeli rakibini devirerek galibiyet serisini sürdürmek hem de ilk yarıda Kadıköy'de aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor.



TÜM HESAPLARI KAPATIYOR!



Trabzon ligin ilk 5 haftasında oynadığı Beşiktaş, Denizli, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarından sadece 5 puan çıkarmıştı. Fırtına ikinci yarıda ise 5 takımı da devirdi.



FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETECEK



Avcı'nın ekibi aynı tarifeyi Fenerbahçe'ye de uygulamayı hedefliyor. Tecrübeli hoca rakibi çok iyi analiz ederek maç gününe kadar oyuncularına adeta ezberlettirecek.



KRİTİK DERBİ ÖNCESİ ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI



Trabzonlu bazı işadamları F.Bahçe maçı öncesi harekete geçti. Yönetimin büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları bu parayı ödemeyi teklif etti.



PARMAK GERİ DÖNÜYOR



Sakatlığı geçen Abdülkadir Parmak'ın Fenerbahçe maçında oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindirdi. Cezası sona eren Nwakaeme de 11'e geri dönecek. Abdülkadir Ömür ve Trondsen dışında herkesin hazır hale gelmesi bekleniyor.



