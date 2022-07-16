Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 sona eren Slovacko maçı sonrası transfer için konuştu.



Deneyimli teknik adam, "Sağ stoperle ilgili arayışlarımız var. Hem bizim oyun felsefesine uygun, hem oyuncu grubuna uygun, hem şehre uygun bir isim üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarını sürdüren Avcı, "Sol bek konusunda geçen sene sıkıntı yaşadık ama bugün Türkiye'nin en potansiyelli oyuncusunu, Eren'i kadromuza kattık, seçeneklerimiz çoğaldı. Stoper konusu devam ediyor ama fırsat transferi de çıkabilir. Bunu değerlendirebiliriz. Ama öncelikle sağ stoper alırsak bir yol alabiliriz. Onunla ilgili yoğun bir şekilde devam ediyor. İyi niyetle herkes çalışıyor. Yakın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Genç kaleci Muhammet Taha için de görüşleri sorulan bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Taha'nın performansı onu burada tutuyor. Oyuncu oynayıp gelişiyor. Taha, oynayıp geldi, oraya bir isim daha katabiliriz. A Milli Takım kalecisi bizimle beraber, o olmadığında aratmayacak bir durum oluşturmamız lazım. Taha da önemli, şu an çok iyi gidiyor." değerlendirmesini yaptı.



Son olarak taraftara mesaj gönderen Abdullah Avcı, "Onları çok seviyoruz, çok güzel duygular yaşadık. Dün, dünde kaldı. Herkes tacını taktı, apoletini taktı. Bu tarihte güzel bir anı olarak kalacak. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, biz daha iyisini yapabilmek için onun üzerine çalışıyoruz. Önümüzde önemli hedeflerimiz var. Bu takıma, bu şehre, bunlar yakışıyor, desteklerine sabırlı bir şekilde devam etsinler." dedi.





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