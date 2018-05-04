Abdullah Avcı: 'Bu golü kimse beklemiyordu'

Avcı, dramatik bir şekilde mağlup olduklarını belirtirken, "Rakibimize karşı ilk yarıda hücum, ikinci yarıda savunma dersi verdik. Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu. Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarıda hücumda tüm doğruları yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92'nci dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu" dedi.



Avcı, Mossoro'nun gördüğü kırmızı kartla ilgili ise "Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörüile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın 90+2. dakikasında yedikleri gole değinen Avcı, "Matematiksel olarak devam ettiği sürece, devam etmek istiyoruz. Kazanıp beklemek istiyorduk. Futbolun içinde her şey var, böyle bir gol olmasını kimse beklemiyordu. Biz sahadaki oyunla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı."İsminiz başka takımlarla anılıyor." sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı, "Senelerdir konuşulan şeyler bunlar. Bu iş beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de pek alışık olunmayan bir örnek. Şu anda yaşadığım duygular başka duygular, o taraf ile ilgilenmiyorum" dedi.