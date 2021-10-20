Abdülkadir Ömür: "Şampiyonluk yaşamak istiyoruz"

Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, takımıyla ve hedefleriyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür: 'Şampiyonluk yaşamak istiyoruz'
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20 Ekim 2021 11:26
Trabzonspor'un altyapısında yetişen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takım ve hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

"HERKES ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR"

Süper Lig hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz. Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor. Türkiye'de en iyi aile ortamı Trabzonspor'da. Bunu devam ettirmek ve özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." dedi.

"ELEŞTİRİLER SÜREKLİ OLUYOR"

22 yaşındaki futbolcu, "Herkesin özlediği ve izlediği Abdülkadir olmak için daha çok çalışıyorum. Eleştiriler sürekli oluyor, bunlara alışmak zorundayız. Performansımı yukarı çekmek için daha çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİM"

Hedefleri hakkında konuşan milli futbolcu, "Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşamak gibi bir hayalim var. Bunu başardıktan sonra İngiltere ya da İspanya'ya gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bakasetas'la ilgili soruyu yanıtlayan Abdülkadir Ömür "Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Beşiktaş veya Galatasaray maçları da önem taşıyor. Hocamız da zaten 'Anlatmaya gerek yok' demişti. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynamaktan keyif alıyoruz, güzel maçlar oluyor." açıklamasını yaptı.

"O BASKI OLMASA BELKİ DE VAR'A GİDİLMEYECEKTİ"

Fenerbahçe maçındaki atmosfere de değinen genç futbolcu, "Bu maç taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu. Islıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Buraya gelmeden Erce ağabey ile konuştuk. Hatta dedi ki; "O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki ben rahatsız oldum. Hakemi de etkilemiş olabilir. Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR'a gidilmeyecekti. Taraftarımızdan bu enerji, sinerjiye ihtiyacımız vardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta onlardan destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.


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