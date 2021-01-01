ABD'nin "Select Team" kadrosu belli oldu!

ABD Milli takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde milli takımla antrenman yapacak olan geleceği parlak Amerikalı oyunculardan oluşan "Select Team" kadrosunu açıkladı.



Seçilen 17 oyuncu şu şekilde:



Pistons'tan Saddiq Bey, Timberwolves'dan Anthony Edwards, Cavaliers'dan Darius Garland, Kings'den Tyrese Haliburton, Heat'ten Tyler Herro, Bilbao Basket'ten (İtalya) John Jenkins, Darüşşafaka'dan Josh Magette, 76ers'tan Dakota Mathias, Knicks'ten Immanuel Quickley, Hornets'tan Miles Bridges, Spurs'den Keldon Johnson, Rockets'tan Cam Reynolds, Knicks'ten Obi Toppin, Hornets'tan PJ Washington, Bulls'dan Patrick Williams, Timberwolves'dan Naz Reid ve Pistons'dan Isaiah Stewart.



Select Team'e koçluk yapacak olan isimler ise Gonzaga Üniversitesi'nden Mark Few ve Dallas Mavericks yardımcı antrenörü Jamahl Mosley ile beraber olacak olan Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra olacaklar.



ABD Milli takımı, antrenman kampını 6-19 Temmuz'da Las Vegas'ta düzenleyecek.



