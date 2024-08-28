A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'ı ağırlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde evinde Macaristan'ı ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'ı ağırlıyor
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28 Ağustos 2024 14:45
Türkiye, 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 2'nci maçında perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka'ya 3-0 yenilmişti.

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