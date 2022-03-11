96 takım arasında zirve Galatasaray'ın

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, savunma anlamında da birçok başarılı rakamlarını devam ettirmiş oldu. Avrupa kupalarında bu sezon grup aşamasından bu yana boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray. Sarı kırmızılılar, dün de Barcelona önünde ilk 45 dakikada rakibin 2'si isabetli 4 şutuna rağmen kalesini gole kapattı.



SAVUNMADA ÇOK BAŞARILI



Ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren 64 takım arasında deplasman golü yemeyen tek ekip olan Galatasaray, bu süreçte ev sahibi rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan takım olurken, düne kadar sadece 4 isabetli şuta izin vermişti. Bunula beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2021-22 sezonunda boy gösteren 64 takım arasında hiçbir maçın ilk golünü yemeyen ve hiçbir karşılaşmada skor dezavantajı yaşamayan tek ekip Galatasaray oldu.



EN UZUN GOL YEMEME SERİSİ



Avrupa Ligi'nde toplamda 7 maça çıkan Galatasaray, namağlup unvanını sürdürürken deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.



AVRUPA'DA TEK EKİP



Ayrıca sarı kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren takımlar arasında hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek ekip olma başarısı da gösterdi.



Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.





İLGİLİ VİDEO