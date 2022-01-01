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"76ers, Kings ile Fox-Simmons takasını görüştü" iddiası

Philadelphia 76ers'ın, Sacramento Kings ile De'Aaron Fox - Ben Simmons takası hakkında görüştüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Sacramento Kings ile De'Aaron Fox - Ben Simmons takası hakkında görüştüğü iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Philadelphia ekibinin yakın zamanda Kings ile Simmons ve Fox merkezli bir takas paketi fikri hakkında konuşmuş olsa da, bu görüşmelerin yalnızca keşif amaçlı yapıldığını söyledi.

Haynes, rakiplerin Fox ve Tyrese Haliburton'a "çok fazla" ilgi gösterdiklerini, ancak Kings'in bu genç guard ikilisinin etrafında yapılanmayı planladığını belirtti.

Haynes ayrıca Kings'in son takas tarihinde "agresif bir şekilde aktif" olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

"ELİNİZDEN FAZLA BİR ŞEY GELMİYOR..."

Fox, takas söylentileri hakkında Haynes'e şu açıklamalarda bulundu:

"Takımca sıkıntılı bir dönemde olduğumuz için, takas edilebileceğiniz ihtimali mutlaka aklınıza geliyor. Aslında bir kan değişikliği olursa, bu her şeyi değiştirir. Ben beş yıldır buradayım. Burada bir hayat ve aile kurdum. Ama sahada olduğum andan itibaren bunların hepsi dışarıda kalan şeyler. Kontrolünüz dışında olabilecek şeyleri hiç düşünmüyorsunuz."

Beş yıllığı 163 milyon dolarlık kontratının ilk yılında yer alan Fox, bu sezon 20.9 sayı ortalaması ve kariyerinin en kötüsü olan %24.3'lük üçlük isabetiyle geçen yıla göre gerilediği bir döneme girmişti.


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