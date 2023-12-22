"76ers'ın radarında LaVine veya Anunoby var" iddiası

Philadelphia 76ers ekibinin Chicago Bulls'tan Zach LaVine veya Toronto Raptors'tan OG Anunoby için hamle yapabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'76ers'ın radarında LaVine veya Anunoby var' iddiası
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22 Aralık 2023 14:55
Philadelphia 76ers ekibinin Chicago Bulls'tan Zach LaVine veya Toronto Raptors'tan OG Anunoby için hamle yapabileceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre bu sezon 76ers'ın, NBA şampiyonluğunu kovalama yolunda Şubat ayına kadar iki önemli oyuncuyu takip etmesi bekleniyor:

"Sixers piyasaya bakmaya devam ediyor. Varlık havuzlarına bakarsanız, takas edebilecekleri üç adet ilk tur draft hakları var. Bir sürü de sözleşmeleri var... Yani Zach LaVine ve OG Anunoby, Philadelphia'nın izlediği ve belirli bir düzeyde ilgi duyduğu oyuncular olarak dikkat edilmesi gereken iki isim.

İzlenmesi gereken bir diğer adam da 37 milyon dolarlık sözleşmesi sona erecek olan Tobias Harris. Sezonun belli bölümlerinde etkili olmuştu ve birçok takım da kendisini takipte."

Şu ana kadar 19-8'lik derecesiyle sezona hızlı bir başlangıç yapmış olan 76ers, Tyrese Maxey ile Embiid arasındaki uyumla ligin en iyileri arasında yer almaya devam ediyor.

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