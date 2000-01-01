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76ers, GM Elton Brand ile sözleşmesini uzattı

Philadelphia 76ers'ın, yakın zamanda genel menajeri Elton Brand'in sözleşmesini uzattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, yakın zamanda genel menajeri Elton Brand'in sözleşmesini uzattığı bildirildi.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey ve ESPN'den Brian Windhorst'tan gelen habere göre, Brand'in kontratında üç yıl daha bulunuyor ve Daryl Morey'nin en üst düzey karar verici olarak işe alınmasına rağmen, 76ers'ın GM'i olarak işine devam edecek:

"Bugün Philly'den, Elton Brand'ın kontratına üç yılı kaldığı yönünde bir rapor var. Bir ay önce kontratına bir yılı kalmıştı, bu yüzden Elton Brand'in duyurmayacakları bir sözleşme uzatması yapma olasılığı olduğunu düşünüyorum."

Brand, 2018'de Bryan Colangelo'nun ayrılışının ardından genel menajerlik görevini üstlenmişti.


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