5 golün çıktığı maçta kazanan Benfica!

Benfica, Orkun Kökçü'nin 69, Kerem Aktürkoğlu'nun 80 dakika forma giydiği maçta Estrela'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti ve ligde 2. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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5 golün çıktığı maçta kazanan Benfica!
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03 Şubat 2025 01:33
Portekiz Premier Lig'in 20. haftasında Estrela ile Benfica karşı karşıya kaldı. 

Estadio Jose Gomes'te oynanan maçta Benfica, deplasmanda Estrela'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. 

Benfica'nın golleri, Nicolas Otamendi ve Vangelis Pavlidis'ten (2) gelirken Estrela'nın gollerini Diogo Travassos ve Chico kaydetti.

Benfica, 87. dakikada Arthur Cabral ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MİLLİLER SÜRE ALDI

Benfica'da, Orkun Kökçü'nin 69, Kerem Aktürkoğlu'nun 80 dakika forma giydi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Benfica, 41 puanla ligde 2. sıraya yerleşti, Estrela ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
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