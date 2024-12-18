5 gollü maçta kazanan Ankaragücü oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankaragücü, Menemen FK'yi 3-2 mağlup ederek kupada gruplara kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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5 gollü maçta kazanan Ankaragücü oldu
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18 Aralık 2024 19:58
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü, Menemen FK'yi 3-2 mağlup etti.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti ve turu getiren golleri 3. dakikada Ali Kaan Güneren, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu, 89. dakikada Cephas kaydetti. Ankaragücü, yoluna Ziraat Türkiye Kupası gruplarında devam edecek.

Bu sonuçla kupadan elenen Menemen FK'nin gollerini ise penaltıdan Mazlum Demir ve Emirhan Arkutcu attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

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