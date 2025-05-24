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35 milyon Euro 'BAY'ıl West Ham!

Galatasaray'da şampiyonluğun önemli pay sahiplerinden olan Barış Alper Yılmaz'a West Ham United'dan 25 milyon euro teklif geldi; sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.

calendar 24 Mayıs 2025 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 11:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
35 milyon Euro 'BAY'ıl West Ham!
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifler sonrası pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Pazarlık sürecine gitmesi öngörülen görüşmelerde yönetimin belirlediği bonservis bedeli 35 milyon Euro... Bu fiyatın altında satışa onay verilmeyecek. Barış Alper de kulübünün yararı için hareket edeceğini yönetime bildirdi.

İLK RESMİ TEKLİF WEST HAM UNITED'DAN

Şampiyonluğun mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz'ın, Avrupa devlerinin listesine girdiği biliniyordu. Milli futbolcu için ilk resmi teklif yapan takım Premier Lig'den West Ham United oldu.

25 MİLYON EURO GERİ ÇEVRİLDİ

Yönetimle temas kuran kulüp, 25 milyon euro için hazır olduklarını bildirdi. Ancak bu teklif sarı-kırmızılı yönetimi tatmin etmedi ve teklif reddedildi.

ETİKET: 35 MİLYON EURO

Bu gelişme üzerine toplantı yapan yönetim, Barış Alper için bonservis bedelini de belirledi. West Ham United'ın 35 milyon Euro'yu ödemesi halinde yıldız oyuncunun ayrılığına onay verilmesi bekleniyor.

Napoli'nin de Barış Alper'i yakından takip ettiği biliniyor. 


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