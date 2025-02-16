23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyonda grekoromen ve kadınlar müsabakaları tamamlandı.



Grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyesi 171 puanla birinci olurken Ankara ASKİ Spor Kulübü 143 puanla ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü 131 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Kadınlarda Yalova Termal 141 puanla birinci, İstanbul Beşiktaş 124 puanla ikinci, Ankara MKE Ankaragücü 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Atanur Karadağ tarafından verildi.



Şampiyonada grekoromen sitil ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular şunlar:



- Grekoromen:



60 kilo: 1. Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ), 3. Cihan Yaşar (Kayseri Şeker Spor Kulübü) ve Mahmut Tuncay (Ankara ASKİ)



67 kilo: 1. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker Spor Kulübü), 2. Melih Yegin (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Gökhan Dinçel (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Ömer Fatih Örel (Ankara ASKİ)



77 kilo: 1. Müslüm Barga (Kayseri Şeker Spor Kulübü), 2. Osman Emin Ekinci (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. İlhan Aldı (Bursa Büyükşehir Belediyesi) ve Resul Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)



87 kilo: 1. Alperen Berber (Ankara ASKİ), 2. Enes Buğra Demir (Ankara TEİAŞ), 3. Samet Yaldıran (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Muhammed Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)



130 kilo: 1. Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ), 2. Ömer Amiroğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Talha Çavdar (Rize Çaykur Spor Kulübü) ve Hüseyin Avni Çil (İzmir Büyükşehir Belediyesi)



- Kadınlar:



50 kilo: 1. Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediye), 2. Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz), 3. Yağmur Karabacak (Afyon Sinanpaşa) ve Fatma Kızmaz (Ankara MKE Ankaragücü)



53 kilo: 1. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Şeyma Kızmaz (Ankara MKE Ankaragücü), 3. Sıla Aykul (İstanbul Beşiktaş) ve Zozan Akar (Yalova Termal)



55 kilo: 1. Tuba Demir (Yalova Termal), 2. Edanur Ersoy (Afyon Sinanpaşa), 3. Melda Dernekçi (Edirne Belediye) ve Şeyda Salim (Hakkari GSK)



57 kilo: 1. Emine Çakmak (Yalova Termal), 2. Gülsüm Bingöl (İstanbul Beşiktaş) 3. Nazar Kaya (Ankara MKE Ankaragücü) ve Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare)



59 kilo: 1. Ebru Dağbaşı (İstanbul Beşiktaş), 2. Suna Durmaz (Aydın Kuyucak Belediye), 3. Özlem Çelik Aslan (Edirne Serhat Şehri) ve Sevim Akbaş (Trabzon Ferdi)



62 kilo: 1. Selvi İlyasoğlu (İstanbul Beşiktaş), 2. Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Ebru Yılmaz (Trabzon Ortahisar Belediyesi) ve Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)



65 kilo: 1. Beyzanur Akkuş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), 2. Nazmiye Budak (Ankara MKE Ankaragücü), 3. Duygu Gen (Balıkesir Kepsut) ve İremnur İmdat (Samsun Hasan Çakın)



68 kilo: 1. Nesrin Baş (İstanbul Beşiktaş), 2. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), 3. Ayşe Selen Çelik (Ankara Büyükşehir Belediye) ve Edanur Kanca (Yalova Termal)



72 kilo: 1. Hatice Nur Sarı (Ankara MKE Ankaragücü), 2. Seda Başgöl (Ankara MKE Ankaragücü), 3. Albina İlyas (Erzincan İl Özel İdare) ve Nazar Bektaş (Yalova Termal)



76 kilo: 1. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare), 2. Melisa Sarıtaş (Yalova Termal), 3. Ceren Işık (Ağrı GSK) ve Nazar Batır (Ankara MKE Ankaragücü)



