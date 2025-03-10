23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde 2. olduk!

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tolga Özbek, bronz madalya elde etti.Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler serbest stil 61 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tolga Özbek, Kuzey Makedonya'dan Besir Alili'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.86 kiloda Alperen Atar, 125 kiloda ise Efe Anıl Al bronz madalya maçlarını kaybetti ve sıkletlerinde 5. oldu.Türkiye, erkekler serbest stil müsabakalarını 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.Daha önce milli güreşçilerden Abdullah Toprak (65 kilo) gümüş, Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) bronz madalya almıştı.Bu kategoride takım halinde Azerbaycan 169 puanla şampiyon olurken, Türkiye 117 puanla ikinci, Ukrayna ise 104 puanla üçüncü sırayı aldı.Yarın kadınlar müsabakalarıyla devam edecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 14 Mart'ta sona erecek.