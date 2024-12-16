2025 UEFA Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu

2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde yapılacak

Haber; AA
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2025 UEFA Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu
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16 Aralık 2024 16:23
2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ekibin karşı karşıya geleceği Süper Kupa müsabakasına, Friuli Stadı ev sahipliği yapacak.

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