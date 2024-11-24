2. Lig'de liderlik el değiştirdi

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.
Ligde 13. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor liderliği ele geçirdi.
Geride kalan 13. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Ligde 13. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor liderliği ele geçirdi.
Geride kalan 13. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|13
|9
|4
|0
|27
|5
|22
|31
|2.ALTINORDU
|13
|8
|4
|1
|24
|11
|13
|28
|3.BATMAN PETROLSPOR
|13
|9
|0
|4
|23
|12
|11
|27
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|13
|8
|3
|2
|23
|12
|11
|27
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|13
|6
|6
|1
|19
|8
|11
|24
|6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|13
|7
|3
|3
|21
|13
|8
|24
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|13
|7
|2
|4
|21
|19
|2
|23
|8.İSKENDERUNSPOR
|13
|5
|6
|2
|19
|10
|9
|21
|9.KIRKLARELİSPOR
|13
|4
|6
|3
|16
|12
|4
|18
|10.FETHİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|17
|16
|1
|18
|11.1461 TRABZON FK
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|-2
|13
|12.E KOLEJİ ISPARTA 32
|13
|2
|7
|4
|11
|14
|-3
|13
|13.KEPEZSPOR
|13
|3
|3
|7
|12
|14
|-2
|12
|14.İNEGÖLSPOR
|13
|2
|6
|5
|9
|13
|-4
|12
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|13
|2
|5
|6
|8
|17
|-9
|11
|16.ALTAY
|13
|2
|2
|9
|8
|30
|-22
|8
|17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|13
|1
|3
|9
|10
|27
|-17
|6
|18.AFYONSPOR
|13
|0
|1
|12
|5
|38
|-33
|1
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SERİK BELEDİYESPOR
|13
|10
|3
|0
|31
|12
|19
|33
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|13
|10
|1
|2
|27
|11
|16
|31
|3.MENEMEN FK
|13
|9
|1
|3
|21
|8
|13
|28
|4.BUCASPOR 1928
|13
|8
|2
|3
|19
|14
|5
|26
|5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|13
|7
|3
|3
|22
|11
|11
|24
|6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|13
|7
|3
|3
|23
|14
|9
|24
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|13
|7
|2
|4
|22
|17
|5
|23
|8.ARTI DEĞER VANSPOR
|13
|6
|3
|4
|20
|15
|5
|21
|9.KARAMAN FK
|13
|5
|3
|5
|19
|14
|5
|18
|10.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|13
|4
|6
|3
|18
|18
|0
|18
|11.SOMASPOR
|13
|5
|1
|7
|18
|19
|-1
|16
|12.ANKARA DEMİRSPOR
|13
|3
|6
|4
|18
|18
|0
|15
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|-9
|12
|14.DİYARBEKİRSPOR
|13
|1
|5
|7
|7
|20
|-13
|8
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|13
|2
|2
|9
|7
|20
|-13
|8
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|13
|1
|5
|7
|9
|25
|-16
|8
|17.NAZİLLİSPOR
|13
|1
|3
|9
|12
|29
|-17
|6
|18.GİRESUNSPOR
|13
|1
|2
|10
|5
|24
|-19
|5