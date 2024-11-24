2. Lig'de liderlik el değiştirdi

. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2. Lig'de liderlik el değiştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 16:39
Nesine 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.

Ligde 13. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor liderliği ele geçirdi.

Geride kalan 13. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SARIYER 13 9 4 0 27 5 22 31
2.ALTINORDU 13 8 4 1 24 11 13 28
3.BATMAN PETROLSPOR 13 9 0 4 23 12 11 27
4.GMG KASTAMONUSPOR 13 8 3 2 23 12 11 27
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 13 6 6 1 19 8 11 24
6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 13 7 3 3 21 13 8 24
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR 13 7 2 4 21 19 2 23
8.İSKENDERUNSPOR 13 5 6 2 19 10 9 21
9.KIRKLARELİSPOR 13 4 6 3 16 12 4 18
10.FETHİYESPOR 13 5 3 5 17 16 1 18
11.1461 TRABZON FK 13 3 4 6 13 15 -2 13
12.E KOLEJİ ISPARTA 32 13 2 7 4 11 14 -3 13
13.KEPEZSPOR 13 3 3 7 12 14 -2 12
14.İNEGÖLSPOR 13 2 6 5 9 13 -4 12
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 13 2 5 6 8 17 -9 11
16.ALTAY 13 2 2 9 8 30 -22 8
17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 13 1 3 9 10 27 -17 6
18.AFYONSPOR 13 0 1 12 5 38 -33 1

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SERİK BELEDİYESPOR 13 10 3 0 31 12 19 33
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 13 10 1 2 27 11 16 31
3.MENEMEN FK 13 9 1 3 21 8 13 28
4.BUCASPOR 1928 13 8 2 3 19 14 5 26
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 13 7 3 3 22 11 11 24
6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 13 7 3 3 23 14 9 24
7.KARACABEY BELEDİYESPOR 13 7 2 4 22 17 5 23
8.ARTI DEĞER VANSPOR 13 6 3 4 20 15 5 21
9.KARAMAN FK 13 5 3 5 19 14 5 18
10.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 13 4 6 3 18 18 0 18
11.SOMASPOR 13 5 1 7 18 19 -1 16
12.ANKARA DEMİRSPOR 13 3 6 4 18 18 0 15
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 13 3 3 7 13 22 -9 12
14.DİYARBEKİRSPOR 13 1 5 7 7 20 -13 8
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 13 2 2 9 7 20 -13 8
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 13 1 5 7 9 25 -16 8
17.NAZİLLİSPOR 13 1 3 9 12 29 -17 6
18.GİRESUNSPOR 13 1 2 10 5 24 -19 5
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery