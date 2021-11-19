Amasya'da gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Türkiye Kriket Şampiyonası sona erdi.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen şampiyonanın final maçları, Fındıklı Stadı'nda yapıldı. Erkek ve kadınlarda yedişer takımın katıldığı şampiyonada hem erkeklerde hem de kadınlarda Afyon İl Karması Spor Kulübü birinci oldu.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Kriket Derneği Başkanı Hasan Sabit Alta, AA muhabirine, U19 müsabakalarını ilk kez yaptıklarını, bunun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.



Şampiyonaya 14 takımda 212 sporcunun katıldığını belirten Alta, şunları kaydetti:



"Bu sporcularımız arasından milli takıma girecek olanlar var. 2022 yılında Avrupa elemelerine gidecekler, o yüzden çok gurur duyuyorum. Yaptığımız programa göre 2022 yılı bizim için çok önemli. Çünkü 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız ona göre ve U19 takımımız bizi orada temsil edecek inşallah. Eleme grubundan çıktığımız zaman gurur abidesi olacak bizim için. Türkiye'de herkesi kriket oynamaya davet ediyoruz."





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