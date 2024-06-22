18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu!

Balkan Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu!
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22 Haziran 2024 23:59
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde Bulgaristan'ı 27-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, altın madalya kazandı.

Organizasyonda set vermeden bütün maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekibin oyuncularından Aylin Uysalcan, şampiyonanın "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Değerli Oyuncusu", Ceylin Kuyan ise "En İyi Smaçörü" seçildi.

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