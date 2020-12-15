15 Aralık Salı iddaa tahminleri

15 Aralık Salı günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...



ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de Ankaragücü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Konyaspor karşısında ligdeki ilk galibiyetini alan Başkent ekibi bu maçı da moral seviyesini daha da arttırmak istiyor. Hatayspor ise istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor. Ligdeki ilk senelerinde beklentinin çok üzerine çıkan Ömer Erdoğan ve öğrencileri üst sıralar için oldukça iddialılar. Gidebildikleri yere kadar gitmeyi arzulayacaklardır. Ben Ankara'da rakipleri karşısında daha şanslı olduklarını düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olur.



GÖZTEPE - BURSASPOR



SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası'nda Göztepe sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde hafta sonu Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan ve moral bozukluğu yaşayan İzmir ekibi teselliyi kupa macerasında arıyor. Bursaspor karşısında turu geçmek isteyen İlhan Palut ve öğrencileri bu kulvarda da iddialı olmayı hedefliyorlar. Bursaspor ise elbette maziyi mumla arıyor. Bu sezon da çok genç bir kadro ile mücadele ediyorlar. Ben İzmir'de ev sahibi ekibin turu geçmesini bekliyorum. 1 seçimi makul duruyor.



GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ



SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası'nda Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son maçlarda iyi futbol oynayan ve istim üzerinde bulunan Galatasaray, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Elbette ligdeki yarış yavaş yavaş kızışmaya başlıyor ama kupa da her takım için önemli bir hedef olarak gözüküyor. Arda, Omar gibi uzun süredir oynamayan oyuncuların bu karşılaşmada süre almasını bekliyorum. Zayıf rakipleri karşısında ben Sarı Kırmızılıların rahat kazanmasını bekliyorum. İlk Yarı 1 seçimi oran için ideal duruyor.



WOLVERHAMPTON - CHELSEA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Wolverhampton sahasında Aston Villa'ya, Chelsea de deplasmanda Everton'a 1-0 yenilerek şok skorlar aldılar. 17 puanlı Wolverhampton ve 22 puanlı Chelsea, yaşanan kayıpları hafta içi telafi etmek istiyor. Wolverhampton'da takımın önemli isimlerinden Joao Moutinho ve Raul Jimenez forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Callum Hudson-Odoi ve Hakim Ziyech olmayacak. Chelsea geçen sezon Wolverhampton'ı iki maçta da yendi ve bu maça yine favori çıkacaklar. Daha çok ve daha iyi silahları olan Chelsea galibiyete ulaşacaktır. Chelsea'nin kazanacağı maç 2-3 gol aralığında sona erecektir.



M. CITY - WEST BROMWICH



GÖLGE ADAM: İngiltere Premier Lig'in 13'üncü haftasında Manchester City sahasında West Bromwich'i konuk edecek. Bu maç öncesinde City, 19 puanla 9; konuk ekip ise 6 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. Konuk ekibin ligde oynadığı maçlarda sadece 1 galibiyeti var. Bunun yanında deplasmanlarda oynadıkları 6 maçta da sadece 1 beraberlik alabildiler. City'de de sezon iyi başlamamıştı. Oynadıkları 11 maçın 6'sında puan kaybı yaşadılar. Ancak oynadıkları son resmi maçta da sadece 1 kere kaybettiler. City'de bu maç öncesinde Eric Garcia sakat, Aguero'nun durumu ise belirsiz. WBA'da ise Towsend ve Robson Kanu sakatlıkları nedeniyle yok. Ayrıca Pereira'da kart cezalısı. City iç sahada farklı kazanacaktık. Banko kuponlarda h1 yerini alabilir. Bunun yanında 2.5 ve 3.5 üstü seçenekleri de değerlendirilir.



BENEVENTO - LAZIO



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Lazio deplasmanda Benevento'nun konuğu olacak. Konuk ekip, 11 maç sonunda 17 puan toplayabildi. Ligde henüz uzun süreli bir galibiyet serisi yakalayamadılar. Son olarak da sahalarında Verona'ya mağlup oldular. Bu sezon şu ana kadar deplasmanda daha başarılı sonuçlar aldılar. Dış sahadaki 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardılar. Ev sahibi ekip ise son maçında sadece 2 kere kazanabildi. 3 maçtır da galibiyete hasretler. Lazio rakibiyle karşılaştığı 2 lig maçında tam 11 gol atmış. 3 kez de topu ağlarında görmüş. Konuk ekibin, hücum yönünde sıkıntı yok. Savunma aksıyorlar. Bu maç öncesinde Lulic, Patric, Acerbi ve Vedat'ın sakatlıkları var. Akpro'da cezası nedeniyle olmayacak. Benevento'da ise Caldirola sakat, Maggio ise cezalı durumda. Konuk ekibe deplasmanda güvenilir. Riski azaltmak isteyenler 2.5 üstünü değerlendirsin.



W. BREMEN - DORTMUND



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 12'nci haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak. Konuk ekipte 5-1'lik Stuttgart mağlubiyetinin ardından teknik direktör Favre ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar Terzic takımın başında olacak. Bremen'de de işlerin yolunda gittiği söylenemez. Üst üste 3'üncü mağlubiyetlerini aldılar. Galibiyet hasretleri de 8 maça çıktı. Halland'ın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Haalland'ın yanı sıra Delaney ve Meunier de bu maçta yok. Bremen'de ise Füllkrug sakatlığı nedeniyle yok. Haaland'ın olmadığı maçlarda Dortmund zorlandı. Hoca değişikliği illaki takıma bir ivme kazandıracaktır ancak benim öncelikli önerim karşılıklı gol var olacak.



