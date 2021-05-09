14 dakika boyunca yanlış formayla oynadı!

TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Tuzlaspor - Giresunspor maçında ilginç bir olay meydana geldi.

Haber; Sporx.com
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14 dakika boyunca yanlış formayla oynadı!
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09 Mayıs 2021 22:10
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yolundaki kritik Tuzlaspor - Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

Devre arasında oyuna dahil edilen Tuzlasporlu Fatih Safran, 52 numaralı, 'Ufuk' yazılı formayla sahaya çıktı. Değişiklikten yaklaşık 14 dakika sonra hata fark edildi ve hakem Atilla Karaoğlan, Fatih'i kenara gönderdi ve formasını değiştirmesi istendi.

Kenara gelen Fatih, listede de yer alan numarası olan 37'yi giydi ve oyuna geri döndü.





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