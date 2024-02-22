İtalya ile deplasmanda çok zor ve önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Özellikle İtalya maçı bizim için çok değerli olacak. Böyle bir karşılaşmayı kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İtalya maçını kazanmamız, bizi ileri bir seviyeye götürecek. Onlar da ciddi bir kadroyla geliyor. Güzel maçlar olacak. Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz." diye görüş belirtti.



MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLER: ERGİN ATAMAN



İtalya ile deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Ataman, "İtalya zor bir takım. 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde oynuyorlar. İyi bir takımları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Oradan en iyi sonuçla döneceğiz. Sonra İzlanda ile oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir müsabaka. Gruptaki bir diğer ekip ise Macaristan. Tehlikeli bir takım." şeklinde görüş belirtti.

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