12 Dev Adam, hazırlık maçında Rusya'ya yenildi

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 77-64 mağlup oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamlayan Rusya soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti.



Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Rusya karşılaşmanın bu bölümünü 56-45 galip tamamlarken maçı da 77-64 kazandı.



A Milli Erkek Basketbol takımı dün oynanan hazırlık maçında ise Rusya'yı 80-62 mağlup etmişti.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

Türkiye: Cedi Osman 15, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 5, Berk İbrahim Uğurlu 6, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 2, Berkan Durmaz 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Alperen Şengün 5, Hüseyin Göksenin Köksal, Ömer Faruk Yurtseven 10

Rusya: Baburin, Mozgov 4, Strebkov 8, Vorontsevich 14, Astapkovich 7, Kardanakhishvili 3, Ivlev 11, Ukhov 6, Antonov 11, Kulagin 8, Komolov 5



1. Periyot: 14-15

Devre: 31-34

3. Periyot: 45-56



