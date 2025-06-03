100 milyon Euro maaşa 'hayır' dedi!

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Al Hilal'ın bol sıfırlı teklifine 'hayır' dedi.Al Hilal, Bruno Fernandes'e 4 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 25 milyon euro teklif etmişti. Bruno Fernandes, kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği için toplamda 100 milyon Euro kazanacağı bu teklifi reddetti.Suudi Arabistan temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Manchester United'a 95 milyon euro'luk teklif sunmuştu.Manchester United'da geride kalan sezonda 57 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 20 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.