Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Ankaragücü, 10. dakikada Aatif Chahechouhe'nin golüyle öne geçti. Ümraniyespor, Yacine Bammou ile eşitliği sağladı. Başkent ekibi 42. dakikada Owusu Kwabena'nın 3 dakikada gördüğü 2 sarı kartla 10 kişi kaldı.



Ümraniyespor, 53. dakikada Antonio Mrsic'in penaltı golüyle öne geçti. MKE Ankaragücü, 83. dakikada Yasin Güreler'in golüyle eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 60, Ümraniyespor ise 57 puana yükseldi.



Ankaragücü gelecek hafta Adanaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Baran Eraslan, Ali Can Alp



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu (Dk. 76 Mustafa Eser), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık (Dk. 85 Hasic), Mrsic (Dk. 63 Napoleoni), Del Valle (Dk. 85 Camara), Bammou



MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 63 Ariyibi), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 76 Cem Ekinci), İshak Çakmak (DK. 57 Şahverdi Çetin), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Owusu, Chahechouhe (Dk. 57 Geraldo)



Goller: Dk. 10 Chahechouhe, Dk. 83 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Bammou, Dk. 54 Mrsic (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Dk. 42 Owusu (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Gürbulak, Dk. 28 Ercan Coşkun, Dk. 78 Mustafa Eseri Dk. 86 Faruk Can Genç, Dk. 90+6 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor) , Dk. 60 Erdem Özgenç, Dk. 77 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)









