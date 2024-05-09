1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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09 Mayıs 2024 13:16
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mücadelelerde düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: İlker Yasin Avcı

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor: Burak Olcar

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Göztepe-Bodrum FK: Murat Erdoğan

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mert Güzenge

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Burak Pakkan

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