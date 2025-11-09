Ömer Üründül'den Beşiktaş'a uyarı: 'Ndidi mükemmeldi ama…'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, erken bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıda oyunu uzun süre domine etti.
Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirirken Beşiktaş'ın oyununun iki yönüne de dikkat çekti:
"Beşiktaş maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede 35 dakika boyunca oyunu rahatlıkla domine ettiler. İkinci golün dışında da birçok net pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor sahada yok gibiydi; geride yerleşemediler, pas yapamadılar ve sürekli top kaybettiler. Bu şartlar Beşiktaş için çok elverişliydi."
Ancak Üründül, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oyun disiplinini kaybettiğini vurguladı:
"İkinci yarı da kontrol Beşiktaş'taydı ama skor rahatlığıyla efor düştü. Sonrasında yapılan büyük bir pas hatası farkı bire indirdi. Antalyaspor moral buldu, direnç kazandı, Beşiktaş ise stres altına girdi. Neyse ki Jota Silva'nın attığı kontratak golü maçı rahatlattı ama uzatmalarda bile rakibe net bir pozisyon verdiler."
Tecrübeli yorumcu, galibiyete rağmen Beşiktaş'ta takım oyununda ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti:
"Bu maçı mutlaka kazanmaları gerekiyordu, kazandılar ama takım oyunundaki problemler hâlâ endişe verici. Bu şekilde oynarlarsa her an başları ağrıyabilir."
Üründül ayrıca maçın en beğendiği ismi de açıkladı:
"Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Gerçekten üstün bir performans sergiledi. Buna karşın büyük umutlarla transfer edilen Abraham tam bir hayal kırıklığıydı."
