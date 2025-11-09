09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-017'
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
0-013'
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
0-030'
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
0-054'
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
0-450'
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Ömer Üründül'den Beşiktaş'a uyarı: "Ndidi mükemmeldi ama…"

Ömer Üründül, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Üründül, siyah-beyazlıların genel oyunundan memnun kalmazken takımın yıldızını da açıkladı.

calendar 09 Kasım 2025 14:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ömer Üründül'den Beşiktaş'a uyarı: 'Ndidi mükemmeldi ama…'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, erken bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıda oyunu uzun süre domine etti.

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirirken Beşiktaş'ın oyununun iki yönüne de dikkat çekti:

"Beşiktaş maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede 35 dakika boyunca oyunu rahatlıkla domine ettiler. İkinci golün dışında da birçok net pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor sahada yok gibiydi; geride yerleşemediler, pas yapamadılar ve sürekli top kaybettiler. Bu şartlar Beşiktaş için çok elverişliydi."


Ancak Üründül, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oyun disiplinini kaybettiğini vurguladı:

"İkinci yarı da kontrol Beşiktaş'taydı ama skor rahatlığıyla efor düştü. Sonrasında yapılan büyük bir pas hatası farkı bire indirdi. Antalyaspor moral buldu, direnç kazandı, Beşiktaş ise stres altına girdi. Neyse ki Jota Silva'nın attığı kontratak golü maçı rahatlattı ama uzatmalarda bile rakibe net bir pozisyon verdiler."

Tecrübeli yorumcu, galibiyete rağmen Beşiktaş'ta takım oyununda ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti:

"Bu maçı mutlaka kazanmaları gerekiyordu, kazandılar ama takım oyunundaki problemler hâlâ endişe verici. Bu şekilde oynarlarsa her an başları ağrıyabilir."

Üründül ayrıca maçın en beğendiği ismi de açıkladı:

"Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Gerçekten üstün bir performans sergiledi. Buna karşın büyük umutlarla transfer edilen Abraham tam bir hayal kırıklığıydı." 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Konyaspor 12 4 3 5 18 18 15
9 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 1 2 9 10 23 5
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.