Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.



Mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı. Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, 45. dakikada Bassogog, 45+4. dakikada ise Efkan Bekiroğlu ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ikinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 53. dakikada Duckens Nazon ve 62. dakikada Julian Jeanvier ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3'te Mane ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kayserispor maçı 3-2 kazandı.



BURAK YILMAZ YENİLMEDİ



Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.



Kayserispor bu sonucun ardından puanını 35'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 29'da kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.



45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.



Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Kayseri ekibi farkı 1'e indirdi. Gökhan Sazdağı'nın pası ile ceza sahasında kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Nazon'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



61. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Chatzigiovanis'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



62. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü çeldi. Jeanvier'in ceza alanında önüne gelen topa sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



84. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moreira'nın pası ile ceza alanının hemen dışında topa buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağa sahip olabildi.



90+3. dakikada Kayserispor 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Mane'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



Maç, Mondihome Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Jeanvier, Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Bourabia, Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Morte, Nazon (Dk. 80 Bahoken)



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 66 Cephas), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Moreira, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Sowe (Dk. 87 Bajic)



Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 65 Radakovic (MKE Ankaragücü)





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