Ziyech, Kopenhag maçına yetişecek mi?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'in Kopenhag maçına yetişip yetişmeyeceği belirginleşiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ziyech, Kopenhag maçına yetişecek mi?
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10 Aralık 2023 11:29
Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez takımla idmana çıkıp yüzleri güldürürken, takımdaki tek eksik Hakim Ziyech olarak dikkat çekti.

Faslı yıldıza önceki gün kulüp doktorları tarafından özel bir tedavi uygulanırken bu tedavi sonucu yıldız oyuncunun Kopenhag maçına yetişmesi bekleniyor.

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçı olan 3-3'lük Manchester United maçında 2 gol 1 asistlik performansla maçın adamı seçilmişti.



 
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