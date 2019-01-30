ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SİVAS'TA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray AŞ. kulüpleri katıldı. Kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.Akhisarspor - KasımpaşaGalatasaray - HataysporYeni Malatyaspor - GöztepeTrabzonspor - ÜmraniyesporGalatasaray - Hatayspor & Yeni Malatyaspor - GöztepeTrabzonspor - Ümraniyespor & Akhisarspor - KasımpaşaÖte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması sebebiyle Sivas'ta oynanacağı açıklandı.