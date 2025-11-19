26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

calendar 19 Kasım 2025 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Spor Toto: Orçun Ergün, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Mustafa Koç, Kaan Bülbül)

Setler: 25-18, 25-20, 25-19

Süre: 76 dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.