Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Spor Toto: Orçun Ergün, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Mustafa Koç, Kaan Bülbül)
Setler: 25-18, 25-20, 25-19
Süre: 76 dakika
Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'ya set vermedi!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
