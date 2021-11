"Zion Duke'taki gibi olmadığı sürece, beklediğimiz gibi olmayacak" iddiası

ESPN'in kıdemli yazarı Brian Windhorst, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın "Duke Üniversitesi'ndeki seviyesine yaklaşana kadar asla herkesin düşündüğü gibi bir dönüşümsel oyuncu olmayacağını" söyledi.



2019 NBA Draftı'na girerken asla "kaçırılmaması gereken" bir yıldız adayı olarak görülen Zion, 27.0 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla 2020-21 sezonunda ilk All-Star maçına seçilmişti.



Ancak, yaz aylarında 136 kiloya ulaştığı söylenen ve kırık ayağı nedeniyle ameliyat olan Pelicans yıldızının, kondisyon ve dayanıklılığı hakkında bazı soru işaretleri ortaya çıkmıştı.



Windhorst kısa süre önce, Williamson'ın sakatlığı ilgili bilgileri "gizleyen" Pelicans ekibinin bu durumu nasıl yanlış idare ettiğinden bahsetti:



"Yaz boyunca yanında bir koçları vardı. Sanırım sakat olduğunu biliyorlardı. Ya onu ve ailesini mutlu etmek için, ya da insanların sakat olup ameliyat geçirdiğini bilmemesi için yalan söylemeyi tercih ettiler.



Bu, onlara olan inancı azalttı ve ardından sezonun açılış gününde geri döneceğini söyleyerek üst üste hata yapmış oldular. Şimdi belki Aralık ayına kadar dönmeyecek.



Açık sözlü olmayı ve kafa karıştırmayı tercih ettiğinizde, her her türlü soruna davetiye çıkarmış olursunuz. Taraftarlarınızla, beraber iş yaptığınız insanlarla ve medyayla, aranızda sorunlar çıkar. Bir şekilde, oyuncuyla da aranızda problemler çıkar.



Bu konuda hiç şeffaf olmadılar... Antrenman kampının ilk gününde, taraftarlarına 'Bu arada, takımın yıldızı gerçekten ağır sakat' dediler. Bu durum çok kötü yönetildi.



Uzun vadeye gelince, Zion, Duke'da olduğu oyuncu değil... Halen çok iyi bir oyuncu. Geçen yıl %60 isabetle 27 sayı ortalama yakalamıştı. Bu harika. Ama Duke'ta olduğu seviyeye yaklaşana dek, asla hepimizin düşündüğü gibi dönüşümsel bir oyuncu olmayacak."