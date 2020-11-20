Zinedine Zidane: 'Oyuncuların sağlığından önemli bir şey yok!'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, çok fazla maç oynandığını ve takvimin rahatlatılması gerektiğini söyledi.



Oyuncuların sağlığının tehlikede olduğunu belirten Zidane, "Çok sıkışık bir takvimde oynuyoruz. Oyuncuların sağlığı önemli, başka bir şey değil. Durmadan oynuyorlar. Sadece kendi oyuncularımdan bahsetmiyorum, hepsi öyle. Gerçekten endişeliyim." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, milli arada Sergio Ramos ve Raphael Varane'ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Eden Hazard, Luka Jovic, Militao ve Casemiro'nun koronavirüs testleri pozitif çıkarken, Carvajal ve Valverde'nin de sakatlığı sürüyor.



Real Madrid, La Liga'da milli ara sonrasındaki ilk maçında 21 Kasım Cumartesi günü 18:15'te deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.



